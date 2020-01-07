الهلال يسقط الأهلي بثلاثية.. ويُهدد صدارة النصر

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال والأهلي المقامة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهلال والأهلي:

وبدأت مباراة الهلال والأهلي بشكل سريع من الفريقين، وتمكن السوري عمر السومة من تسجيل هدف في الدقيقة العاشرة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت محاولات الفريقين، وتمكن النجم سالم الدوسري من هز شباك الراقي في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يُدرك السومة التعادل في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي بنتيجة 1/ 1.

الهلال ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط، ونجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تسجيل الهدف الثاني في شباك الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدف آخر من رأسية، ولكن الحكم ألغاه.

وتمكن علي البليهي من تسجيل الهدف الثالث في شباك الراقي عند الدقيقة 90، لتنتهي مباراة الهلال والأهلي بتحقيق الزعيم لفوز هام بثلاثية.

وبعد مباراة الهلال والأهلي اليوم، رفع الزعيم رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 12 مباراة، وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، ولكنه خاض 13 لقاء، فيما تجمد رصيد الراقي عند 23 نقطة.

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