الهلال يضم مدالله العليان.. والتعاون يشكوه

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع النجم مدالله العليان بداية من الموسم الرياضي المقبل، ليبدأ نادي التعاون في تجهيز شكوى ضد الزعيم واستمرار اللاعب في صفوفه.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع عقد احترافي مع مدالله العليان لمدة ثلاثة أعوام بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، والتي تسمح له التوقيع لأي ناد.

على الجانب الآخر، تُجهز إدارة نادي التعاون شكوى ضد الهلال بعد التعاقد مع مدالله العليان رسميًا، نظرًا لوجود بند في عقده يُجبره انتظار تجديد عقده مع سكري القصيم حتى آخر ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وقدم مدالله العليان صاحب الـ25 عامًا أداء مميزًا في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 26 مباراة مع التعاون، وواصل تألقه هذا الموسم، ولعب 10 مواجهات من 13 لقاء خاضه فريقه في الدوري.

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