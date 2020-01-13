الهلال يعاود تدريباته بمشاركة العابد

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عن مران الأمس، عقب فوزهم على الوحدة.

واشتمل مران الهلال اليوم على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في مباراة الوحدة، وتطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين، قبل أن يختتم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشهد مران الهلال اليوم مشاركة نواف العابد في التدريبات الجماعية، بعد زوال آلام الظهر، فيما واصل الرباعي عبدالله عطيف، حسن كادش، عمر خربين وجانغ هيون سو برامجهم التأهيلية.

ومنح رازفان لوشيسكو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز راحة عن المران الجماعي اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الخميس المقبل.

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