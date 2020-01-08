الهلال يعاود تدريباته والدوسري يغيب

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

وأدى لاعبو الهلال الذين شاركوا في مباراة الأهلي بالأمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا اشتمل على تدريبات تكنيكية، تطبيقات تكتيكية، جمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.

وشارك البرازيلي كارلوس إدواردو في التدريبات الجماعية اليوم، فيما أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري اليوم فحوصًا طبية وأشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، على أن تتضح نتائجها، يوم غد الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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