الهلال يعلن توقيعه مع ثلاثة لاعبين جدد
تمتد عقودهم ثلاث سنوات

الهلال يعلن توقيعه مع ثلاثة لاعبين جدد

2020/01/22
الساعة 1:29 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
البيشي والغامدي والمطيري
المواطن الرياض

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع 3 لاعبين من درجة الشباب، وهم منصور البيشي، ورياض الغامدي، وتركي المطيري.

ونشر المركز الإعلامي لنادي الهلال تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تغريدة قال بها: “إدارة النادي توقع مع ثلاثي هلال 19، البيشي، الغامدي، والمطيري”.

وأوضح النادي أن الرئيس التنفيذي عبدالله الجربوع قام بتوقيع العقود الاحترافية مع الثلاثي مساء الثلاثاء، في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي، لافتة إلى أن العقود الثلاثة تمتد لمدة عامين.

لاعبي الهلال الجدد
البيشي والغامدي والمطيري

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الجماهير السعودية تُساند عبدالرحمن البيشي
    •
  • كمارا والصحفي يُحفزان جماهير #الاتحاد
    •
  • 2000 تذكرة هدية من رومارينهو والبيشي لجماهير #الاتحاد
    •
  • انتفاضة الاتحاد تُقربه من الأمان
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :