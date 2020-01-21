الهلال يعلن توقيعه مع ثلاثة لاعبين جدد

المواطن الرياض

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع 3 لاعبين من درجة الشباب، وهم منصور البيشي، ورياض الغامدي، وتركي المطيري.

ونشر المركز الإعلامي لنادي الهلال تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تغريدة قال بها: “إدارة النادي توقع مع ثلاثي هلال 19، البيشي، الغامدي، والمطيري”.

وأوضح النادي أن الرئيس التنفيذي عبدالله الجربوع قام بتوقيع العقود الاحترافية مع الثلاثي مساء الثلاثاء، في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي، لافتة إلى أن العقود الثلاثة تمتد لمدة عامين.

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