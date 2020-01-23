الهلال يقترب من خطف لقب نادي العِقد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من حسم استفتاء نادي العِقد لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا لصالحه.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي حول لقب نادي العِقد لمنطقة غرب آسيا، وشهد تنافسًا بين الثلاثي السعودي الأهلي، الهلال والاتحاد، بالإضافة إلى ناديي العين الإماراتي، والسد القطري.

وقبل يوم واحد على انتهاء الاستفتاء، يكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال النتيجة، بعدما حصل على 86% من الأصوات، مقابل 7% لنادي الاتحاد، و4% لفريق الأهلي، فيما نال كل من السد والعين 1%.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره إلى أنه اختار هذه الأندية بعدما فرضت حضورها في دوري الأبطال خلال السنوات العشر الماضية، بطبيعة تحقيقها اللقب أو وصولها إلى الأمتار الأخيرة من المسابقة.

ونجح الهلال في التواجد بشكل مستمر في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا خلال العقد الأخير، حيث إنه وصل النهائي عامي 2014 و2017، وتأهل إلى قبل النهائي في 2010 و2015، وتوج باللقب في 2019.

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