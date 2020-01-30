الهلال ينهي استعداداته لمواجهة أبها

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهته ضد أبها المقرر إقامتها، غدًا الجمعة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية اليوم، حيث تخلل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تدريبات فنية وجمل تكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو التدريب بمناورة على نصف الملعب.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة أبها ضد الهلال حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم بيع التذاكر بالكامل بعد وقت قليل من طرحها بالأمس.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

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