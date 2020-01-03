الهلال يُسجل الثاني.. والفيصلي يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الفيصلي ضد الهلال، المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بشكل سريع وندية قوية من الفريقين.

ويلعب الفيصلي ضد الهلال- الآن- ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح كل منهما في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

وتمكن الزعيم من هز الشباك عند الدقيقة 63 من أحداث مباراة الفيصلي ضد الهلال عن طريق نجمه صالح الشهري، قبل أن يحرز محمد قاسم هدف التعادل عند الدقيقة 73.

وكان الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الهلال قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل محمد البريك الهدف الأول في الدقيقة 18، وسجل رولي بونيفاسيا التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 29.

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