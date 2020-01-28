الهلال يُمدد عقد العتيبي ويُعيره إلى التعاون

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن نجاح مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، ذعار العتيبي.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عقد العتيبي يمتد لمدة عامين، تبدأ اعتبارًا من نهاية عقده الجاري.

وقرر نادي الهلال إعارة ذعار العتيبي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري؛ لاكتساب مزيد من الخبرات.

وجاء تعاقد نادي التعاون مع العتيبي في إطار رغبة الإدارة بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ للظهور بشكل جيد.

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