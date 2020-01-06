الهلال يُهدد الأهلي في الميركاتو قبل مواجهة الغد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الهلال قرر تهديد النادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية والتفوق عليه قبل مواجهة الغد النارية بينهما في الجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النادي الأهلي وضع أنظاره على ضم الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم وسط نادي إشبيلية الإسباني ومنتخب الأرجنتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لـ ” الرياض” فإن بانيغا أصبح الآن يفكر في انتقال إلى نادي الهلال بطل آسيا 2019 وعدم الاهتمام بالانتقال إلى الأهلي خاصة أن الفريق الهلالي بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط في الميركاتو الشتوي بأمر من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وتُقدر قيمة شراء بانيغا في سوق الانتقالات 15 مليون يورو، إضافة إلى أن اللاعب الأرجنتيني سبق له اللعب مع نادي إنتر ميلان الإيطالي ومثّل المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

ودشن الجمهور الأهلاوي عبر تويتر أمس الأحد وسمًا بعنوان” بانيغا مطلب أهلاوي” وذلك في إشارة منهم إلى رغبتهم بتحرك إدارة الصائغ لضم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني.

وتعاقد النادي الأهلي مبدئيًا، أمس الأحد، مع اللاعب الألماني ماركو مارين صاحب الـ30 عامًا قادمًا من نادي ريد ستار الصربي.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر ” تويتر” عن تعاقد النادي المبدئي مع مارين كصانع لعب، حيث سيتم الإعلان النهائي عن الصفقة بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى إلى التعاقد مع صفقات قوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري والكأس بشكل قوي بالموسم الحالي.

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