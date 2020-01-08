الوحدة يتعاقد مع إلتون جوزيه رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي إلتون جوزيه لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول إلتون جوزيه إلى مطار الملك عبدالعزيز، لإتمام إجراءات انضمامه إلى فرسان مكة.

وكان في استقبال البرازيلي إلتون جوزيه المدير الإداري بالفريق ماجد الهزاني، مسؤول العلاقات العامة إبراهيم جوني، والمترجم عمرو صالح.

ومن جانبه، أعرب البرازيلي إلتون جوزيه عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ووجه رسالة للجماهير بأنه سيُقاتل من أجل نجاح هذه التجربة.

ويُعتبر الوحدة رابع فريق يلعب إلتون جوزيه في صفوفه ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث انضم لنادي النصر في 2009، الفتح عام 2013، والقادسية في 2017.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.

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