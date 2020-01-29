الوحدة يختتم استعداداته ويغادر إلى الدمام

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراته ضد الاتفاق المقرر إقامتها، مساء غد الخميس.

وحرص المشرف العام توفيق تونسي على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لحثهم على بذل أقصى جهد لديهم في مباراة الغد.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدمام لملاقاة الاتفاق في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن سلمان مباراة الاتفاق ضد الوحدة عند الساعة السادسة مساء، ويدخل الفريقان مواجهة الغد بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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