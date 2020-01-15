الوحدة يضم ثامر العلي حتى 2025

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب ثامر العلي، صاحب الـ21 عامًا؛ وذلك لشغل مركز صانع اللعب في الفريق الأول لكرة القدم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر صورًا من تعاقد إدارة النادي مع اللاعب ثامر العلي وتوقيع عقد احترافي معه بداية من موسم 2020- 2021 وحتى صيف عام 2025 كصفقة انتقال حر.

وسبق للاعب ثامر العلي اللعب في صفوف ناديي الهلال والمجزل.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلن الوحدة عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب هزاع الغامدي لاعب فئة الشباب بالوحدة حتى عام 2025.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر أن إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر وقعت العقد مع هزاع الغامدي، بحضور توفيق تونسي المشرف العام بالنادي وعبدالله المحمدي وكيل أعمال اللاعب.

يذكر أن هزاع الغامدي لعب مع المنتخب السعودي التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2020 والمقامة حاليًّا في تايلاند.

تابعنا على تواصل معنا على