الوحدة يُعاني دفاعيًا

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على الصعيد الدفاعي خلال الفترة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الحزم اليوم.

وتراجع أداء الوحدة الدفاعي خلال الـ7 جولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مقارنة بالجولات الأولى في البطولة، ما أدى إلى تراجعه من المركز الثالث إلى السادس برصيد 24 نقطة.

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بـ15 هدفًا خلال 14 مباراة، والتي كان آخرها خسارته ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولكنه أيضًا من أكثر الفرق محافظة على نظافة شباكه خلال 7 مواجهات.

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 5 أهداف خلال الـ7 جولات الأولى، وقاد المدير الفني الأوروغوياني كارينيو فرسان مكة في الحفاظ على نظافة الشباك في 4 مباريات، قبل أن يستقبل 10 أهداف بعد ذلك.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مباراة الوحدة ضد الحزم اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز لتحسين نتائجه، فيما يطمح الوحدة لمواصلة النتائج الجيدة.

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