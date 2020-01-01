الوليد بن طلال أكثر العرب ثراءً

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

جاء الأمير الوليد بن طلال، في المركز الأول في قائمة أثرياء العرب لعام 2019، وفق مؤشر وكالة بلومبيرغ الأمريكية للمليارديرات، بثروة تُقدر بنحو 14.7 مليار دولار.

وفي القائمة العالمية، حل الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك حصصًا في شركات عالمية عدة، رقم 99.

والأمير الوليد بن طلال آل سعود هو مؤسس شركة المملكة القابضة، وهي مجموعة مقرها الرياض ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك سيتي جروب وسناب وتويتر، كما أنه يسيطر على 80 % من روتانا، واحدة من أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط، ويمتلك حصصًا في تطبيقي ليفت وكريم.

وقالت وكالة بلومبرغ، إن الأمير الوليد بن طلال اشترى يختًا من دونالد ترامب بمبلغ 40 مليون دولار في عام 1991.

وتبلغ صافي ثروة الأمير الوليد بن طلال 14.7 مليار دولار، وهو ما يُمكنه من شراء:

11.9 مليون أونصة من الذهب، أو 276 مليون برميل من النفط الخام، بحسب الوكالة الأمريكية.

وتعادل ثروته ما مقداره 0.0815% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، و1220% من إجمالي ثروة أغنى 500 شخص في العالم، و3.71% من ثروة أفضل 100 كلية في الولايات المتحدة، وتوزاي أيضًا مقدار نحو 260 ألف ضعف متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة.

قائمة بلومبرغ:

يُذكر أن محمد العمودي، حل في المركز الثاني في قائمة بلومبرغ، بثروة تصل قيمتها إلى 8.66 مليار دولار، وتتركز استثماراته في قطاعي الطاقة والبناء.

واحتل المركز الثالث في القائمة، الملياردير محمد الجابر، بثروة بلغت قيمتها 7.19 مليار دولار، وهو يمتلك سلسلة من الفنادق الفاخرة في أوروبا ومصر، كما أنه مؤسس ومالك معهد لندن الشرق الأوسط للدراسات.

وجاء في المركز الرابع بالقائمة، المصري نصيف ساويرس، الذي تبلغ قيمة ثروته 6.86 مليار دولار.

في حين احتل أغنى رجل أعمال في دولة الإمارات، ماجد الفطيم، المركز الخامس بثروة قدرها 6.61 مليار دولار، وهو يدير شركة تحمل نفس اسمه.

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