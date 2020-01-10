اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط
في مهمة لجمع المعلومات

اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

2020/01/10
الساعة 3:07 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أمرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال طائرات مدمرة ودورية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي، يهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية عبر المياه في المنطقة وسط الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع.

وذكرت وكالة “رويترز” أن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وقال كونو للصحفيين إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان غدًا السبت وتبدآن عملياتهما في 20 يناير/ كانون الثاني. وأضاف أن المدمرة ستغادر اليابان متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير/ شباط، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.

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