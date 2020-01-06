اليوفي يتألق ويحسم مباراة يوفنتوس ضد كالياري برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة يوفنتوس ضد كالياري التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي برباعية دون رد.

يوفنتوس ضد كالياري

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد كالياري بشكل سريع لليوفي، وأطلق ساندرو تسديدة قوية في الدقيقة التاسعة، ولكنها مرت أعلى العارضة، وجاءت تسديدة الويلزي رامسي بجوار القائم في الدقيقة 13.

وأهدر رامسي فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من أحداث مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم، بعدما استقبل كرة مميزة من ساندرو، وواصل الويلزي التسديد من خارج منطقة الجزاء، وذهبت تسديدته في الدقيقة 24 في يد الحارس.

واستقبل باولو ديبالا كرة عرضية مميزة من ماتويدي، وأطلق تسديدة بعيدة عن المرمى عند الدقيقة 28، وارتطمت رأسية ديميرال بالعارضة في الدقيقة 35 من أحداث مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم.

وجاءت أول فرصة للفريق الضيف عند الدقيقة 40، إلا أن تسديدة ناينجولان مرت بجوار القائم، واصطدمت تسديدة كريستيانو رونالدو بالدفاع عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد كالياري بالتعادل السلبي.

هاتريك رونالدو

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم، سجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 49 بعد مراوغة الحارس، وواصل اليوفي السيطرة وحصل على ركلة جزاء سددها كريستيانو بنجاح في الدقيقة 67.

وعزز هيجواين تقدم اليوفي بهدف ثالث عند الدقيقة 81، قبل أن يُضيف رونالدو الهدف الثالث له والرابع لفريقه عند الدقيقة 82، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد كالياري بفوز أصحاب الأرض برباعية دون رد.

وبعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم، رفع اليوفي رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس.

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