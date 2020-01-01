اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وتأسيًا بسنة النبي

اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة

2020/01/02
الساعة 1:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

تقام اليوم الخميس صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة؛ اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة على النحو التالي:

– منطقة مكة المكرمة: الساعة 7:20 صباحًا.

– منطقة المدينة المنورة: الساعة 7:20 صباحًا.

– منطقة الرياض: الساعة 6:58 صباحًا.

– منطقة بريدة: الساعة 7:10 صباحًا.

– منطقة حائل: الساعة 7:24 صباحًا.

– منطقة تبوك: الساعة 7:41 صباحًا.

– منطقة أبها: الساعة 6:50 صباحًا.

– منطقة الدمام: الساعة 6:47 صباحًا.

– منطقة الباحة: الساعة 7:08 صباحًا.

– منطقة نجران: الساعة 6:53 صباحًا.

– منطقة جازان: الساعة 6:59 صباحًا.

– منطقة عرعر: الساعة 7:35 صباحًا.

– منطقة الجوف: الساعة 7:35 صباحًا.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • كسوف وحيد للشمس في 2020 يشاهد جنوب المملكة
    •
  • زوجان كنديان يرويان انطباعهما بعد زيارة المملكة : ظنوننا كانت خاطئة
    •
  • مؤسسة بريطانية: 2019 عام الأحداث الرياضية في المملكة
    •
  • فيديو.. هيئة الإذاعة الأمريكية تستكشف سحر مدينتي الرياض وجدة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :