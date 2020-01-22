انتركونتيننتال تفتح فندقين جديدين في الدمام والملز

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة فنادق انتركونتيننتال، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن افتتاح فندقين جديدين لها في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار سعيها لتعزيز حضورها في قطاع الضيافة الفاخرة في المملكة، وقّعت مجموعة فنادق انتركونتيننتال اتفاقية إدارة لفندق انتركونتيننتال الدمام بالشراكة مع شركة سالم محمد القحطاني. ولتلبية الطلب المتزايد على فنادق الفئة المتوسطة في الرياض، وقّعت المجموعة أيضًا اتفاقية إدارة لفندق هوليداي إن الرياض الملز بالشراكة مع مجموعة شركات صالح آل سلامة.

وجرى الإعلان عن الاتفاقيتين خلال المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020 الذي أقيم مؤخرًا في الرياض.

ومن المقرر افتتاح فندق انتركونتيننتال الدمام في عام 2024 ليكون أول فندق لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في المدينة حيث سيعزز حضور المجموعة في المنطق الشرقية للمملكة.

ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في قلب وسط المدينة الجديد، ويقع على مقربة من مجمع الملك عبد الله الثقافي، وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من جزيرة المرجان.

كما ستكون أبرز مراكز التسوق الشهيرة في الدمام على بعد بضع دقائق بالسيارة من الفندق.

وصُمم فندق انتركونتيننتال الدمام ليلبي تطلعات مجموعة متنوعة من المسافرين، ويضم 289 غرفة مصممة بعناية وإتقان، وسيوفر مزايا ومرافق عالمية المستوى بما في ذلك ثلاثة مطاعم ومسبح خارجي وسطح ومسبح داخلي وصالة ألعاب رياضية وستّ غرف اجتماعات مجهزة بالكامل.

ومن المقرر افتتاح فندق هوليداي إن الرياض الملز المؤلف من 121 غرفة في وقت لاحق من هذا العام. ويمتاز الفندق بموقعه في وسط مدينة الرياض، على مقربة من المؤسسات الحكومية وعدد من الوزارات. وسيشكل الفندق مقر الإقامة الأمثل من حيث الموقع لتلبية احتياجات النزلاء المحليين من الجهات الحكومية والشركات أو حتى نزلاء الأنشطة الترفيهية. وسيكون الفندق الخامس للعلامة التجارية “هوليداي إن” في الرياض وسيُلبي الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين إلى العاصمة. وللارتقاء بتجربة الضيوف، سيقدم فندق هوليداي إن الرياض الملز مفهوم “اللوبي المفتوح” وهو مفهوم جديد ومبتكر سيغيّر تصميم ردهة الفندق التقليدية من خلال الجمع بين مكتب الاستقبال والردهة الرئيسية والمطاعم والمقاهي والصالة ومركز الأعمال إلى مساحة واحدة مفتوحة ومتصلة. وسيوفر الفندق أيضًا مجموعة من المرافق المتميزة بما في ذلك مسبح وصالة ألعاب رياضية ومركز أعمال وقاعات للاجتماعات ومطعمين.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقيتين الجديدتين، قال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: “مع استمرار وتيرة النمو في المملكة العربية السعودية، يسرنا إضافة فندقين جديدين هما انتركونتيننتال الدمام وهوليداي إن الرياض الملز إلى محفظة فنادقنا. وتتميز العلامتان التجاريتان بمكانتهما الراسخة في المملكة وبمستويات الطلب المرتفعة من قبل شرائح الضيوف الحالية التي تزور المملكة. وعلاوة على ذلك، نحن نعمل على تعزيز وجودنا في المملكة بوتيرة سريعة تلبيةً للعدد المتزايد من الضيوف الزوار القادمين إلى المملكة عقب إطلاق رؤية المملكة 2030 وما تلاها من مبادرات حكومية مهمة.”

وأضاف: “أبرمنا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، اتفاقيات لافتتاح 10 فنادق جديدة للعلامات التجارية التابعة لمجموعتنا في المملكة. كما نعتزم افتتاح مكتب للمجموعة في الرياض لتعزيز نمونا وأدائنا داخل المملكة. وتشكل هذه التطورات الأخيرة مثالًا حيًا على التزامنا بالسوق السعودية واستجابتنا لاحتياجات وتطلعات المسافرين القادمين إلى المملكة.”

بدوره، قال سالم محمد القحطاني مالك شركة سالم محمد القحطاني: “نحن متحمسون لإبرام شراكة مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، لإطلاق فندقهم العالمي الفاخر انتركونتيننتال الدمام. وتتميز مجموعة فنادق انتركونتيننتال بمحفظة فنادق مهمة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تمتلك خبرات واسعة في السوق، لذا نحن على ثقة بأن فندق انتركونتيننتال الدمام سيحقق نجاحًا وإقبالًا رائعًا وسيكون مقر الإقامة المفضل لضيوفنا المميزين القادمين إلى المدينة.”

وقال الشيخ صالح حسين آل سلامة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح آل سلامة: “مع تزايد عدد المسافرين القادمين إلى المملكة، بعد إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أصبحت هناك حاجة إلى توفير المزيد من أماكن الإقامة ذات الجودة العالية. وتعد فنادق هوليداي إن من الفنادق المعروفة عالميًا وكذلك في المملكة، ويسعدنا أن ندخل في شراكة مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال لافتتاح فندق هوليداي إن الرياض الملز ونتطلع قدمًا إلى الترحيب بضيوفنا لنقدم لهم تجربة إقامة رائعة عند افتتاح الفندق في وقت لاحق من هذا العام.”

وتعد المملكة العربية السعودية سوقًا ذات أولوية بالنسبة لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في الشرق الأوسط، وتضم في محفظتها حاليًا 33 فندقًا (15,388 غرفة) تابعة لستّ علامات تجارية هي انتركونتيننتال® وكراون بلازا® وهوليداي إن® وهوليداي إن اكسبرس® وستاي بريدج سويتس®، وفوكو®، و20 فندقًا قيد التطوير (10,028 غرفة) التي من المخطط أن يتم افتتاحها خلال الـ3 إلى 5 سنوات القادمة.

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