انتفاضة أسبريا تُهدد الحزم

المواطن - مروة نبيل

ظهر الكولومبي دانيلو أسبريا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال مبارياته الأخيرة في جميع البطولات.

ويُعد الكولومبي أسبريا واحدًا من أبرز لاعبي الشباب في الفترة الأخيرة، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع آخر في جميع البطولات، وذلك قبل مباراة الحزم اليوم.

ويلعب الحزم ضد الشباب على ملعب نادي الحزم، عند الساعة 3:35، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسبريا يتألق

ونجح أسبريا في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة الشباب ضد الرائد التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4/3، ثم غاب عن هز الشباك في مواجهة أبها التي خسرها الليوث بهدفين نظيفين.

وواصل أسبريا تألقه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل هدف فوز الشباب على النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الماضية.

وخطف أسبريا الأنظار خلال مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسجل هاتريك في المباراة التي انتهت بفوز الليوث بسداسية دون رد.

تابعنا على تواصل معنا على