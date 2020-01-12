انتقادات النصراويين تُرعب 4 من أعضاء الفريق الأول

المواطن - محمد سمعه

لا تزال الانتقادات لنجوم نادي النصر مستمرة، وذلك بعد التعادل المخيب للعالمي ضد نادي الاتحاد يوم الجمعة الماضية بالجولة الرابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تطل انتقادات الجماهير النصراوية فقط اللاعب النيجيري أحمد موسى الذي طالبت برحيله بسبب إهداره للفرص وهبوط مستواه، بل طالت أيضًا اللاعب سلطان الغنام والمدرب البرتغالي روي فيتوريا واللاعب عوض خميس.

وركزت جماهير النصر في طلباتها على تحرك إدارة صفوان السويكت بضرورة تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري وكأس الملك في الموسم الجاري.

من جانبه، وجه عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي رسالة طمأنينة إلى جماهير نادي النصر حول مصير بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وغرّد بغلف عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” قائلًا: إلى جماهير النصر، كل لاعب يدخل الفترة الحرة، ويحتاجه المدرب فثقوا أن الإدارة سوف تتعاقد معه، حرصكم جميل والأجمل الانتظار إلى حين الإعلانات الرسمية، لكل رأيه ويبقى فيتوريا صاحب القرار، هذه معلومة بالمناسبة وليس تكهنات، إن كنتم تثقوا في محبكم فعليكم بدعم الإدارة والمدرب.

جدير بالذكر أن الحارس وليد عبدالله واللاعبين البرازيلي بيتروس وعوض خميس قد دخلوا الفترة الحرة حيث تنتهي عقودهم جميعًا بنهاية موسم 2019-2020. ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وهو نفس رصيد النقاط لنادي الهلال، لكن الأزرق متفوق بفارق الأهداف.

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