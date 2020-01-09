انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم أرامكو اليوم

المواطن - الرياض

تنتهي اليوم الخميس الفترة المحددة لجولدمان ساكس العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري للقيام بعملية الاستقرار السعري على سهم شركة أرامكو، فيما لم تقم الشركة بأي عملية استقرار سعري على سهم أرامكو حتى الآن.

ولغرض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، يتم منح خيار شراء لمدير الاستقرار السعري والذي يقوم بدوره ” جولدمان ساكس” (خيار الشراء) والذي يجوز بموجبه لمدير الاستقرار السعري شراء ما تصل نسبته إلى 15%، من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ويمارس مدير الاستقرار السعري خيار الشراء، كلياً أو جزئياً، بناء على إخطار منه، وفي أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري بحسب ما يراه مناسباً.

تابعنا على تواصل معنا على