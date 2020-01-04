انتهاء مشكلة الدخان .. هنا نتائج تحليل التبغ الجديد

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء نتائج لجنة تحليل عينات الدخان الجديد، التي تشكلت قبل عدة أسابيع بعد ورود شكاوى من غش التبغ.

وأوضحت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أنه بالإشارة إلى ما تم رصده بشأن وجود اختلاف في تجربة المُستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي (الجديد)، فقد تبيَّن من خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامتْ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة.

وأكدت أنه تم توجيه الشركات المُصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

كما تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.

وتصدر وسم انتهاء مشكلة الدخان الترند السعودي بعد إعلان نتائج اللجنة نتائج أعمالها.

وكان العديد من المغردين أكد خلال الفترة الماضية أن الدخان الجديد مغشوش؛ ما دفع الغذاء والدواء إلى التحرك وتشكيل لجنة لفحص الدخان؛ للوقوف على ما إذا كان يحتوى على مواد ضارة غير معهودة أم لا.

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