انطلاق الملتقى الأول للسمع بحفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

افتتح الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي، وذلك بمقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

ولدى وصوله مقر الحفل قام محافظ حفر الباطن بتدشين المجسم الخاص بالملتقى إيذاناً بافتتاح الملتقى ، ثم تجول سموه داخل أرجاء المعرض المصاحب، مستمعاً لشرح من مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن عن أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى الصافي كلمة رحب فيها بصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن على هذه الرعاية الكريمة للملتقى الأول لمرضى زراعة القوقعة والذي يهدف إلى مشاركة عدد من المتخصصين إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع والحد من التأثيرات الناجمة عنه، مشيرا إلى أن صحة حفر الباطن ستبدأ العمل على زراعة القوقعة للمرضى في مستشفى حفر الباطن المركزي خلال الأسابيع القادمة على يد نخبة من الشباب السعودي من أبناء هذه المحافظة.

عقب ذلك قدم الدكتور أحمد الظفيري استشاري الأنف والأذن والحنجرة عرضاً تعريفياً عن فقدان السمع وزراعة القوقعة الالكترونية للمرضى وطرق التأهيل في التخاطب.

بعد ذلك شاهد محافظ حفر الباطن والحضور فيلماً تعريفياً عن قصص نجاح لعدد من المرضى ممن أجريت لهم زراعة القوقعة من فئات عمرية مختلفة ، فيما كرم سموه عدداً من المشاركين في الملتقى والجهات الراعية.

وعبر محافظ حفر الباطن عن سعادته في افتتاح الملتقى الأول لمرضى زراعة القوقعة وما وصلت إليه الخدمات الصحية بالمحافظة من تطور وتميز من خلال المؤشرات على مستوى وزارة الصحة ، ومثمنا لمعالي وزير الصحة والمسؤولين في الوزارة على دعمهم لإيجاد كافة المراكز المتخصصة في المحافظة وتذليل كافة الصعوبات والمعاناة عن أهالي المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات صحية واستحداث مدن طبية انطلاقا من ما تقدمة الدولة من تسهيلات للمستثمرين لمشاركة القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.

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