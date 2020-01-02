انطلاق رالي داكار السعودية 2020 .. السبت المقبل

المواطن - واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز , محافظ جدة , يوم السبت القادم , رالي داكار السعودية 2020 , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز , رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، الذي تستضيفه المملكة ويقام للمرة الأولى هذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية ، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم .

وسينطلق السباق من محافظة جدة نحو الشمال عبر مشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية، ثم المرور على حائل في الطريق الذي ينحدر صوب الرياض، ثم يتجه الرالي بعد ذلك نحو الغرب في وسط صحراء المملكة، قبل العودة إلى الخلف والمضي باتجاه الشرق إلى محافظة الأحساء , ليدخل إلى منطقة الربع الخالي التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في منطقة “القدية” , ليمتد رالي داكار السعودية 2020 على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الواسعة.

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