انطلاق فعاليات مهرجان محايل الشتوي

المواطن - واس

دشن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة مساء أمس مهرجان محايل الشتوي ” محايل أدفا ” في نسخته الـ 13 ، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول ابن لبدة في جادة محايل المشتملة على مناشط اجتماعية وثقافية وخدمية .

ونوه وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم بدعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للمهرجان ، مشيراً إلى حجم الاستعدادات التي بذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة ليخرج المهرجان بشكل مميز يلبي مختلف الرغبات .

وبين أن المهرجان يشهد جملة من الفعاليات منها معارض الأسر المنتجة , ورياضة الهايكنج السعودي , ومعرض جمعية رعاية المعاقين ، والنباتات العطرية ، وكرنفال السيارات ، ومجلس الطيبين , وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وفعاليات الأسرة والطفل ، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية .

وتخلل الحفل عرض مرئي عن فعاليات المهرجان وقصيدة شعرية ،ولوحة فنية بعنوان ” حلم طفلة ” قدمها فريق البيارق السعودية ،وأوبريت وطني بمشاركة فرقة عسير .

تابعنا على تواصل معنا على