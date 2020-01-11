انطلاق فعاليات مهرجان محايل الشتوي

انطلاق فعاليات مهرجان محايل الشتوي

2020/01/11
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دشن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة مساء أمس مهرجان محايل الشتوي ” محايل أدفا ” في نسخته الـ 13 ، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.
وتجول ابن لبدة في جادة محايل المشتملة على مناشط اجتماعية وثقافية وخدمية .
ونوه وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم بدعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للمهرجان ، مشيراً إلى حجم الاستعدادات التي بذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة ليخرج المهرجان بشكل مميز يلبي مختلف الرغبات .
وبين أن المهرجان يشهد جملة من الفعاليات منها معارض الأسر المنتجة , ورياضة الهايكنج السعودي , ومعرض جمعية رعاية المعاقين ، والنباتات العطرية ، وكرنفال السيارات ، ومجلس الطيبين , وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وفعاليات الأسرة والطفل ، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية .
وتخلل الحفل عرض مرئي عن فعاليات المهرجان وقصيدة شعرية ،ولوحة فنية بعنوان ” حلم طفلة ” قدمها فريق البيارق السعودية ،وأوبريت وطني بمشاركة فرقة عسير .

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