انطلاق 4 مباريات بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا غدًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن انطلاق الأدوار التمهيدية لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020 غدًا الثلاثاء.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر ” الإنترنت” أن فريق تشيناي الهندي سيواجه نادي الرفاع البحريني، بينما يُواجه الفيصلي الأردني نادي الكويت الكويتي، وستقام مباراة نيغروس الفلبيني ضد شان يونايتد من ميانمار، بينما يواجه بالي يونايتد الإندونيسي فريق تامبنيز روفرز السنغافوري غدًا الثلاثاء.

وتُقام يوم الأربعاء 22 يناير الجاري مباراة الزوراء العراقي ضد نادي بونيودكور الأوزبكي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيواجه الفائز من فريقي استقلال طاجيكستان ولوكوموتيف أوزبكستان في الدور التمهيدي الحاسم والمؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة يوم 28 يناير الجاري.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بـ دوري أبطال آسيا نسخة 2019 بشهر نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني بنتيجة 3/0 في مجموع المباراتين.

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