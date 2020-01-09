انعدام الرؤية في نهار الباحة بسبب الضباب

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

شهدت منطقة الباحة انعداماً في الرؤية بسبب التقلبات الجوية والضباب الكثيف الذي يعم المنطقة هذه الأيام.

من جهته، دعا مرور منطقة الباحة جميع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بسبب محدودية الرؤية نتيجة الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة.

وفي ذات السياق، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مستوى الرؤية على منطقة الباحة.

كما جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة التحذيرات بضرورة أخذ الحيطة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها.

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