انفصلت الزوجة وتحتضن الأبناء كيف تحصل على دعم حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات وطريقة حصول الزوجة التي انفصلت عن زوجها وتحتضن أطفالها، على الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيدة قالت فيه: “امرأة منفصلة وتحتضن أطفالها ويعيشون معها كيف تحصل على حق أولادها في الدعم، رغم زواجها من رجل آخر”.

الوثائق المطلوبة

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “وعليكم السلام، بإمكان إضافتهم كتابعين لدى ( زوج الأم ) عن طريق الدخول للبوابة ( تسجيل دخول – تفاصيل الطلب – بيانات التابعين ) وإضافة التابع واختيار صلة القرابة ( تابع معال) ثم الضغط على حفظ ، وإرفاق الوثائق المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) باسم الأم، نسعد بخدمتك”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

رابط التسجيل

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

ويمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن بكل سهولة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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