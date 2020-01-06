انقسام بسبب استقالة مسلي آل معمر

المواطن - مروة نبيل

تسببت استقالة مسلي آل معمر من منصبه؛ كرئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في انقسام الرياضيين والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

آل معمر يستقيل:

وأعلن مسلي آل معمر استقالته عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص”.

وتابع: “أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن في طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق”.

استقالة مسلي:

ودشن رواد “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم استقالة مسلي عبر موقع التدوينات القصيرة؛ وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وشهد انقسامًا حول هذا القرار، حيث رأي البعض أنه كان يسير بشكل مميز، فيما أكد البعض الآخر أنه تحامل على الأندية وتحديدًا الهلال.

وقال الكاتب الصحافي وليد الزهراني: “استقالة مسلي رحيلك خسارة للرياضة السعودية عملت واجتهدت وكانت لك بصمات واضحة جلية لا يمكن حجبها تستحق الشكر والثناء على ما قدمت”.

وكتب الإعلامي فلاح القحطاني: “يؤسفني ما وصلني عن خبر استقالة مسلي آل معمر أتمنى ألا تكون استقالته جاءت بناء على ضغوطات معينة لأجل مصلحة فريق معين أو لون معين.. إلى متى ونحن نفتقد خامات رياضية مميزة لها ثقلها ووزنها في الرياضة السعودية استقالته خسارة لرابطة المحترفين والكرة السعودية”.

وأضاف الناقد الرياضي أحمد الشمراني: “مسلي آل معمر يقدم استقالته (قرار متوقع) في ظل ما تعرض له من (حرب طاحنة) أعتقد الصورة اتضحت الآن ولا تحتاج إلى تفاصيل..!!”، وقال الكاتب الرياضي سعود آل سليم: “سينصفك التاريخ يا مسلي.. يريدون من يخدمهم فقط وليس من يخدم الرياضة بحياد..!!!”.

وعلق الإعلامي مبارك الشهري قائلًا: “كإعلامي ميداني شاهدًا على التطور الكبير الذي طرأ على رابطة المحترفين أثناء تولي الأستاذ مسلي آل معمر قيادة الرابطة من جميع النواحي سواء من تنظيم المباريات للفرق وتسهيل كافة الأمور الإعلامية، ولكن هناك قروب لم يعجبهم هذا التطور فشنوا حملاتهم لتطفيشه”.

وواصل في تغريدة أخرى قائلًا: “طبعًا البديل من القروب خلال 48 ساعة ناس تحقق بطولة السوبر وناس تحقق بطولة استقالة مسلّي”.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحافي صالح الحناكي: “استقالة متأخرة جدًّا.. هو لم يعين لكفاءة أو خبرة متراكمة.. فلم يكن لديه سابقة تجربة رياضية.. كانت واسطته في التعيين أنه يميل لأحد الأندية وصديق لإعلامي وطالب به رئيس النادي.. فكان الفشل حليفه”.

وتابع الإعلامي علي السُّلمي: “لم يسئ لهم، ولم يظلم ناديهم ولم يحابِ ناديًا آخر على حساب ناديهم ومع ذلك شنوا حربًا قذرة ضده من أجل تشويه صورته؛ لأنه نصراوي هم يريدون اللون الأزرق مسيطرًا على المناصب، ومتحكمًا في مفاصل الرياضة أتمنى ألا تكون الحملات الزرقاء الأخيرة سببًا مباشرًا في استقالة مسلي”.

وتفاعل حساب يحمل اسم كونان الهلالي مع هاشتاق استقالة مسلي قائلًا: “لا نريد شخص يخدم ناديه نبغي العدل بين الأندية فقط، وأتمنى من رئيس الاتحاد السعودي اختيار رجل مناسب وعليه تعديل جدول مباريات الدور الثاني عاجلًا لتكافؤ وقت الراحة لجميع الأندية”.

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