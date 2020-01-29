أصبح في وضع مأساوي وبحاجة إلى إصلاح عاجل

اهتراءات وتشققات.. الشيخوخة تضرب طريق جازان – الطوال

2020/01/29
الساعة 9:38 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي مدخلي - جازان

يعاني الطريق الدولي الرابط بين مدينة جازان ومحافظة الطوال ماراً بمحافظتي أحد المسارحة وصامطة من تآكل الطبقة الأسفلتية في بعض أجزائه وظهور العديد من الاهتراءات والتشققات.

وناشد عدد من سالكي الطريق عبر “المواطن” بضرورة الالتفات لهذا الطريق الحيوي الهام والقيام بكشط طبقته الإسفلتية الحالية وإعادة سفلتته حتى يصبح في مأمن من الخطورة المنتظرة وخاصة أن الطريق يعبر به آلاف المركبات بشكل يومي.

وقال عبدالعزيز مباركي: إن الطريق الدولي جازان – الطوال والمار بمحافظات الأحد وصامطة من الطرق المهمة بالمنطقة وشريان رئيسي، حيث تعبر آلاف السيارات منه يومياً، ولكن الطريق بدأت تظهر عليه الشيخوخة فكثير من الأماكن أصبحت الطبقة الإسفلتية فيها ضعيفة جداً ومهترئة وتحتاج إلى إعادة سفلتة وتأهيل من جديد، آملاً من الجهات ذات العلاقة بالنظر في وضع هذا الطريق بشكل عاجل وإعادة تأهيله وسفلتته بالشكل الذي يليق به كطريق دولي.

وضع الطريق صعب ويسبب أعطالًا للسيارات

أما عبدالرحمن عريشي فقال: إن الطريق الدولي وخاصة المار بحي الجرادية بمحافظة صامطة أصبح في وضع مأساوي فالطبقة الأسفلتية مهترئة وتحولت في أغلب الطريق إلى حفر أو مستوى غير منتظم ويشعر معها بأن عجلات السيارة لا تمضي على خط أسفلتي، وهو ما يتسبب في أعطال بسيارته، مطالباً الجهة ذات الاختصاص بإعادة سفلتة الطريق لأنه من الأوليات ومهم وحيوي.

وبالنسبة إلى أحمد مدخلي فشدد على ضرورة الاهتمام بهذا الطريق الحيوي الهام الذي يمر بثلاث محافظات بها كثافة سكانية عالية، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى إعادة السفلتة وأن تكون له الأولية لدى الجهة المعنية وإدراجه ضمن أولوياتها.

وضع الطريق صعب ويسبب أعطالًا للسيارات
وضع الطريق صعب ويسبب أعطالًا للسيارات
وضع الطريق صعب ويسبب أعطالًا للسيارات

 

 

 

 

 

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