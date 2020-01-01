بالأرقام .. الجماهير غاضبة من أداء لجنة المسابقات

المواطن - محمد سمعه

أبدت الجماهير الرياضية السعودية عدم رضاها على أداء لجنة المسابقات برئاسة أحمد الراشد، وذلك بعد انتقادها من قبل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال بالفترة الأخيرة.

ومن خلال استفتاء لـ برنامج الدوري مع وليد عبر “تويتر” أكد 70.5% من الجماهير أن أداء لجنة المسابقات بالعمل ضعيف للغاية، خاصة بعد إصدار جدول مباريات الدور الثاني للدوري السعودي.

بينما ذكر 8.2 أن الأداء مقبول، واستقر 7.5% على أن أداء لجنة المسابقات جيد للغاية، بينما ذكر 13.8% أن الأداء ممتاز.

وفي وقت سابق، دعم رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، لجنة المسابقات بعد توجيه انتقادات حادة لها خلال الفترة الأخيرة.

وقال آل معمر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ثقتي في كفاءة ونزاهة رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد وعضويها عبدالعزيز الحميدي وعبدالمجيد المنصور لا حدود لها”.

وتابع تغريدته قائلًا: “طلبت منهم تطبيق اللوائح والمعايير، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع خصوصًا المشاركين آسيويًّا.. إذا أصابوا فذلك لكفاءتهم.. وإن قصروا فأنا المسؤول الأول والأخير عن تقصيرهم”.

وجاءت تعليقات رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتزامن مع إصدار جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي تم الإعلان عنه، مساء أول أمس الاثنين.

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