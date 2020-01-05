بالأسماء .. تشكيل مجلس إدارة تداول الجديد

المواطن - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس 1441/05/07هـ الموافق 2020/01/02م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وجاءت القائمة كما يلي:

1. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي.

2. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد.

3. المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان.

4. الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل.

5. الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي.

6. الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان

7. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار.

8. الأستاذ/ إكسافير روليت.

9. الأستاذ/ مارك مايكبيس.

كما قدمت السوق المالية السعودية شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم وإسهامهم الفعّال فيما حققته الشركة من إنجازات خلا ل فترة عضويتهم.

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