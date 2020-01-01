بالأسماء.. جامعة الشمالية تعلن موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائفها

المواطن - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمشرحات على وظائف الإعادة في عدد من كليات الجامعة، والتي سبق الإعلان ‏عنها عبر موقع الجامعة.

وشددت الجامعة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية وجميع الوثائق الأصلية لمطابقتها، وكذلك إحضار أوراق قبول دراسة اللغة أو الماجستير إن وجدت، والتقيد بموعد الحضور بمقر الكلية المعلن، وسوف يسقط حق من لم يحضر وثائقه الأصلية للمطابقة أو من يتغيب عن الموعد المحدد.

وجاءت تفاصيل الإعلان كما يلي:

جدول مواعيد المقابلات حسب الكليات الكلية ​ ​ ​ موعد المقابلة ​ ​ ​ اليوم التاريخ الوقت المكان الطب ​ الثلاثاء 26/5/1441هـ العاشرة صباحاً مقر كلية الطب بنين (كلية المعلمين سابقاً) المجتمع بعرعر ​ الثلاثاء 26/5/1441هـ العاشرة صباحاً مقر كلية المجتمع بنين (كلية المعلمين سابقاً) العلوم الطبية التطبيقية ​ الأربعاء 27/5/1441هـ العاشرة صباحاً مقر كلية الطب بنين (كلية المعلمين سابقاً) إدارة الأعمال ​ الأربعاء 27/5/1441هـ العاشرة صباحاً مقر كلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية بعرعر الهندسة ​ ​ تخصص (كهربائية) الثلاثاء 26/5/1441هـ العاشرة صباحاً مقر كلية الهندسة بالمدينة الجامعية بعرعر ​ ​ تخصص (صناعية + ميكانيكية) الأربعاء 27/5/1441هـ العاشرة صباحاً تخصص (مدنية + كيميائية) الخميس 28/5/1441هـ العاشرة صباحاً التمريض ​ الخميس 28/5/1441هـ العاشرة صباحاً مقر كلية الطب بنين (كلية المعلمين سابقاً) أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الإعادة في الكليات : كلية الطب (تخصص باطنية) ​ م الاسم 1 أشواق عرعر شداد الرويلي 2 بسمة علي عبدالله الزهراني 3 خالد عبدالله مستور القرشي 4 داليا عبدالرحمن سيعد القرني 5 صديق مازن ادريس المغربي 6 فارس خلوفه الأسمري 7 لطيفة فهد قاعد العنزي 8 محمد عبدالله صالح البديوي كلية الطب (جراحة) ​ م الاسم 1 تركي دخيل الله تركي الشمدين 2 عبدالعزيز غانم آل سعد 3 عبدالله متعب فالح العنزي 4 عمر محمد عبدالعزيز العواجي 5 فاطمة صالح حمدان الذياب 6 فرج محمد سعد الجهني 7 محمد عبدالرحمن محمد الرياح 8 مريم عياد جلوي الشمري 9 مؤيد طارق عبدالعزيز الحميد 10 هتان هشام علي مرتضى كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم التغذية الإكلينيكية ( اختبار تحريري + مقابلات) ​ م اسم المرشح 1 ابتهاج وادي النقزي العنزي 2 أثير أحمد محمد القحطاني 3 أسماء حامد سالم الحربي 4 أسماء مصلح خويشان الحربي 5 أماني وادي فهاد العنزي 6 أميرة علي عبيد المالكي أنوار خلوفه محمد الشهري 8 أنور أحمد عبدالله بن سلمان 9 براء محمد سيف صالح 10 تماضرعبدالرحمن سعيد الغامدي 11 جواهر خلف فالح الرشيدي 12 جواهر فضيل نايف العنزي 13 رانيا عبدالرحمن علي الشهري 14 رحاب عوين مدشر العنزي 15 رزان عبدالشكور محمد نياز 16 رزان ياسر عارف زغيله 17 رغد فاضل جميل سبحي 18 رغد محمد قاسم حميده 19 رهف مصلح حميدان اللهيبي 20 روان ضيف الله رجا القثامي 21 روان عقيل حسين العبدلي 22 روان هديبان حويان الحربي 23 رؤى مشعل مساعد المغربي 24 ريم برغش كريم العنزي 25 ريم سالم ظاهر العنزي 26 سارة جمعان عامر المطرفي 27 سماهر يحيى مساوى حكمي 28 شهد نايف مهلهل العنزي 29 عبير تيسير عبدالله السليم 30 عبير سلطان محمد الشمري 31 عهود أحمد سيداتي الشنقيطي 32 غدير ماجد محمد الجعيد 33 لما عبدالرحمن محمد العجلان 34 لمى مصلح عبدالله المحمادي 35 ملاك حميد محمد العبدلي 36 ميساء مساعد سعيد الحجيلي 37 نهال مختار حسن زقزوق 38 نور عبدالرحمن سليمان الصبحي 39 نورة مبروك أحمد الحقوي 40 نورة يحيى بوكر زميم 41 نوف سعود جبيب الرويلي 42 وجدان دخيل حضاض السلمي 43 وضحاء محمد جربوع القحطاني كلية التمريض – قسم التمريض الباطني الجراحي ( اختبار تحريري + مقابلات) ​ م اسم المرشح 1 ابتهاج محمد عواد العنزي 2 أمل خليل عايد العنزي 3 أمل مطر متعب الرويلي 4 تغريد مسلم سليم الحويطي 5 جميلة معتق عايض الرشيدي 6 دحام إبراهيم عويد العنزي 7 زينب سعود عواضه المطيري 8 سلطان إبراهيم عبدالرحمن الرشيدي 9 سمية عبدالله واصل الرحيلي 10 شروق عابد محمد المطيري 11 شيخة علي متعب المطيري 12 صباح حامد أحمد الزهراني 13 عبدالرحمن عبدالله سيف السهلي 14 عبدالله سعد سعيد القحطاني 15 عبيرهلال الخوير الرويلي 16 عماد عبيد عبدالرحمن الرشيدي 17 العنود صالح سليم العطوي 18 العنود فالح سليمان البلوي 19 ندى سعيد عبدالله العمري 20 وجدان سعيد شتيان الجهني كلية التمريض – تمريض رعاية مركزة ( اختبار تحريري + مقابلات) ​ م اسم المرشح 1 أسماء سعد محمد الزهراني 2 بشاير هندي هليل البلوي 3 رنيم سلطان حنش الغامدي 4 زينب قاسم إبراهيم النجعي 5 سامي هديان محمد الذويبي 6 عبدالله جابر محمد مساوي كلية إدارة الأعمال – قسم التمويل ​ م اسم المرشح 1 إثيار خالد جابر القرشي 2 أريج جابر حسن الحربي 3 أسراء مصطفى محمد الحجيري 4 بيان حامد سمران الحربي 5 رنيم عبدالله حمد الراجحي 6 ريم رده فليح العوفي 7 ريمة عبدالرحمن عبدالله المجلي 8 ساره محمد شرار الدعجاني 9 سراب مطلق بدر الحربي 10 سلطان صنيتان حمود الحربي 11 عبدالرحمن مساعد عبدالرحمن المقرن 12 غيداء يحيى محمد العمري 13 في فهد عبد المحسن المويشير 14 كنده سعد إبراهيم الضويان 15 لطيفة عبدالعزيز محمد اليوسف 16 مها حمد صالح الشبيكي 17 ميعاد محمد سعيد الحذيفي 18 ناصر عبدالله سعود العريفي 19 نور أشرف ثامر المسعود 20 نوره جمال احمد الموسى 21 هند فهيد حسين القحطاني كلية إدارة الأعمال – قسم الاقتصاد ​ م اسم المرشح 1 أسرار مساعد مقيت الحربي 2 أماني سلطان شاهر الصالح 3 أمل مرجي ضيف الله البلوي 4 أنوار عايش بخيتان القثامي 5 بدور محمد علي الشريف 6 رهف عبدالرحمن سعد الشافي 7 روان عدنان محمد قباني 8 سارة ناصر سند الدوسري 9 شيخة سلطان شجاع البقمي 10 عبدالعزيز جاسم عبدالرزاق الباحسين 11 عبدالعزيز ناصر محمد بن عرفج 12 عبدالله ظافر علي الشهري 13 غزيل عايض محمد القحطاني 14 نوف فايز محمد الشهري 15 وديان حماد كاتب العنزي كلية المجتمع – قسم علوم الحاسب ​ م اسم المرشح 1 إبراهيم عبدالحكيم معيلي الجدعاني 2 أحمد إبراهيم يحيى الأغلط 3 أسامة عويض عوض السلمي 4 حسام أحمد علي الجرشي 5 خالد خليفة هذلول العنزي 6 خالد صالح حمدان الشهري 7 خالد عبدالرحمن نامي الشيخ 8 عبد العزيز علي محمد الزبيدي 9 عبدالإله نادي سيف المضياني 10 علي محمد حسين الجيزاني 11 محمد ثقيل محمد الشمري 12 محمد سليمان صالح العطوي 13 محمد ضيف الله نزال العنزي 14 محمد عبيد بركة الشمري 15 محمد فهيد نومان الواكد 16 مشاري يوسف عبدالعزيز التركي 17 هاني عسكر عودة العنزي 18 يزيد محمد جازي الحربي كلية المجتمع– قسم إدارة الأعمال ​ م اسم المرشح 1 أحمد ناصرمحمد القعود 2 أمجاد سعد عبدالله القحطاني 3 تركي فهد سعود النمري 4 رايف سعد هويمل الثبيتي 5 رغد عبدالعزيز عبدالرحمن العمري 6 روابي غنيم عواد الحربي 7 سلوى عالي عواض النفيعي 8 عبدالرحمن تركي شتوي الجهمي 9 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن البريدي 10 عبدالعزيز تركي شتوي الجهمي 11 لمى سعود راشد الدليم 12 مثايل حسين عالي السفياني 13 محمد منيع ضيف الله القرني 14 مشاعل محمد موسى خرمي 15 مصعب عابد عبيد الحميدي 16 معيضة أحمد أحمد العيسى 17 نجود برجس عبدالله الحربي 18 ندى عبدالله محمد الفهيد 19 نها زايد عامر القرشي 20 نورة سعد جروان الذبياني 21 هشام عطالله دليم المطيري كلية الهندسة – الهندسة الصناعية ​ م اسم المرشح 1 أحمد توفيق يحيى المغربي 2 أحمد عبدالرحيم أحمد مؤمن خان 3 أحمد عبدالمحسن علي السعدون 4 حاتم عوض مشبب الأحمري 5 سلطان زيد مطلق العياشي 6 عبدالعزيز سالم عبدالله الصقرة 7 عبدالله عطية عودة المسعودي 8 عودة علي عودة الأحمدي 9 فهاد شايع فهاد الدوسري 10 فهد غلفان محمد حنتول 11 محمد جار الله عبدالعزيز العتيق 12 محمد سلمان يحيى غزواني 13 محمد عايض محمد العماري 14 نايف مسعد عيد العطوي كلية الهندسة – الهندسة الكهربائية ​ م اسم المرشح 1 تركي عبدالرحيم مكي سندي 2 حسين عيد حسين الزهراني 3 خالد سعد عبدالله الزهراني 4 سعيد أحمد عبدالعزيز الغامدي 5 شاهر أحمد عبدالرحمن الفياض 6 صابر ناصر عبدالله الغامدي 7 طارق أحمد علي المقبل 8 ظافر علي عطية الزهراني 9 عبدالرحمن حسن محمد آل بريمان 10 عبدالعزيز مرعي عبدالله البركاتي 11 علي صالح علي العيسى 12 علي هزاع سالم المصعبي 13 ماهر عطالله حجاج البلوي 14 محمد حسين علي العلي 15 محمد طالب معاشي الرويلي 16 مروان عبدالوهاب إبراهيم الحماص 17 مهند ماجد عباس لمفون 18 موسى محمد علي المالكي 19 نبراس أحمد زكي أيوب فلمبان 20 وليد محمد الأسود العنزي كلية الهندسة – الهندسة الكيميائية وهندسة المواد ​ م اسم المرشح 1 إبراهيم الكومي حران الرويلي 2 بدر مفرح فزاز الرويلي 3 تركي ضامي صياح العنزي 4 حمود عبدالعزيز إبراهيم العنقري 5 خالد صالح عبدالله الصيخان 6 سعود خليل يحيى خوجة 7 عبدالرحمن سالم يحيى الفيفي 8 عبدالرحمن فهد الحازمي 9 عبدالعزيز خلف مشعان العنزي 10 عبدالمجيد عابد جميل الغشمري 11 عبدالمحسن عبيد الأسمر الضلعان 12 مصعب محمد صالح الغامدي 13 هذال حمود حديد الشمري 14 وليد سليم مطيران العنزي كلية الهندسة- الهندسة المدنية ​ م اسم المرشح 1 إبراهيم محمد علي الفلاحي 2 أحمد نواف هطل العنزي 3 أمجد عابد عناية الله السهلي 4 بدر محمد فهد الدوسري 5 تركي مقبل بخيت الجهني 6 حسن جابر صهفان عسيري 7 خالد حسين علي الفراس 8 سعود جلوي غريب الربيعية 9 صفوان يوسف صالح شابكني 10 عبدالرحمن نايف محمد الشراري 11 عبدالله أحمد عبدالله اليامي 12 عبدالمجيد حامد حمد الشمري 13 علي خالد علي الزهراني 14 عمار عبدالله محمد حمدي 15 فارس علي حمد النفيعي 16 فايز عناد جابر العنزي 17 ماجد منير شالح العتيبي 18 معاذ عبدالعزيز مسند الرويثي 19 هادي مسفر علي العرجاني 20 هشام معيض هشام المالكي كلية الهندسة – الهندسة الميكانيكية ​ م اسم المرشح 1 أحمد محمد نعيم رضوى 2 ثامر فايز حامد الرويلي 3 حسن محمد حسن الشقاقيق 4 حسين عبدالله حسين باسلوم 5 خالد حمد سالم الكربي 6 خالد مفرح مسعود عزواني 7 عبدالرحمن بقان ساكت العنزي 8 عبدالرحمن محمد صالح العيسى 9 عبدالعزيز عبدالله ناصر المجيول 10 عبدالله ضحوي عشوي العنزي 11 عبدالله عايض رشيد الرويلي 12 عبدالله فهد عبدالمنعم السلمي 13 فارس حاسن ناير الجهني 14 فايزعبيليك مقنع الرويلي 15 فهد غزاي غالب الحربي 16 فيصل أحمد موسى الخالدي 17 محمد صالح محمد المنصور 18 محمد غدير وردان الشمري 19 ياسر عوض ذياب العنزي 20 يوسف لافي عتيق الشمري

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