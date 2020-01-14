بالخطوات.. المرور يوضح آلية الاستعلام عن مخالفات الزائرين

المواطن - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور آلية استعلام زوار المملكة، ممن لا يملكون حسابات على منصة “أبشر”، عن المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه صار بإمكان الزوار الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لوجود حساب مفعل، عبر اتباع عدد من الخطوات.

وأضاف المرور أن خطوات الاستعلام كالتالي:

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر”.

– ثمّ الذهاب لقائمة “أفراد” في الصفحة الرئيسية.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، وإدخال رقم الحدود أو رقم الهوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

– يتم بعد ذلك عرض تفاصيل المخالفة وآلية السداد من خلال رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي.

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