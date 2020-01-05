بالصور.. حديقة قرية الجاضع بصامطة تعاني الإهمال وعزوف المتنزهين

المواطن ــ علي مدخلي ــ جازان

شكا أهالي قرية الجاضع بمحافظة صامطة بلدية المحافظة من إهمال حديقة القرية وعدم الاهتمام بها من قبل البلدية، مؤكدين أن الحديقة ونتيجة لهذا الإهمال تحولت إلى مكان مهمل نتيجة تآكل المسطح الأخضر وتهالك بعض الألعاب المخصصة للأطفال، وتراكم وتجمع النفايات حول الحديقة.

وذكر مرتادو الحديقة أن البلدية لم تُعطِ للحديقة أي اهتمام، مشيرين إلى أنهم طالبوا مراراً وتكراراً بالاهتمام بهذه الحديقة والتي تعتبر متنفساً لأهالي القرية ولكن دون اهتمام، وقال مديش بجوي لـ “المواطن” تعاني حديقة قريتنا من إهمال شديد في أعمال النظافة والصيانة؛ ما يفقدها الغرض الذي أقيمت من أجله وهو توفير الراحة للزوار، حيث تفتقر تلك المرافق العامة للنظافة ولا توجد بها الخدمات الضرورية لقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء، لذا نناشد بلدية محافظة صامطة بالاهتمام بها والعمل على صيانتها لكي يستفيد منها أهالي القرية.

وقال عبدالله هاشم: إن الحدائق أُنشئت من أجل أن تكون متنفساً للمتنزهين ومكاناً يلهو فيه الأطفال ومنظراً جمالياً، لكن حديقة قرية الجاضع عكس ذلك تماماً فالإهمال الذي طالها يفوق الوصف بسبب عدم المتابعة من البلدية؛ ما تسبب في جعلها تتحول إلى مكان طارد للزوار، فالأرضية تالفة والتراب يكسو المكان وألعاب الأطفال تالفة وتحتاج إلى صيانة والنظافة معدومة ناهيك عن عدم توفر جلسات ترفيهية.

وبين أحمد مباركي أن حديقة الجاضع سابقاً كانت تعج بالزوار ومكاناً جميلاً للعوائل والزوار ولكن بسبب إهمال البلدية لها وعدم متابعتها وصيانتها باستمرار تحولت إلى مكان مهجور؛ لذا نطالب الجهات المعنية بإيجاد حل جذري وسريع من أجل إنقاذ الحديقة من الإهمال.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي ونقلت له شكوى أهالي قرية الجاضع من إهمال بلدية محافظة صامطة لحديقة القرية، إلا أنه لم يرد حتى إعداد الخبر.

تابعنا على تواصل معنا على