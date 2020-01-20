بالصور.. 4 أماكن مثالية لقضاء العطلة في جدة

المواطن - ميادة السيد

تعتبر مدينة جدة أو عروس البحر الأحمر كما يلقبها الكثيرون، من أجمل المدن السعودية، وأكثرها تنوعاً في مظاهرها السياحية، حيث تضم الكثير من الشواطئ، والأسواق الشعبية، ومولاتها العصرية، وسنتعرف في السطور التالية على أروع الأماكن التي يمكن زيارتها بها، وقضاء يوم إجازة ممتع خلال تواجدك بها.

المسجد العائم

يعد أول مسجد في العالم الإسلامي يتم بناؤه على سطح الماء، يقع على طرف شاطئ كورنيش جدة، ويطلق عليه رسمياً اسم مسجد الرحمة، يتميز بتصميمه الإبداعي فهو مزيج مثالي للعمارة الحديثة والقديمة والفن الإسلامي، استُخدم في بنائه أحدث التقنيات والمعدات وأنظمة صوت وإضاءة متطورة.

يأتي الكثير من المسلمين إليه من كل بقاع الأرض، وخاصة مسلمي شرق آسيا، يشعر من يقوم بزيارته بالراحة والهدوء النفسي وخاصة أنه يطل على ساحل البحر الذي يعطي جوًا رائعًا.

يفضل الزوار الذهاب إليه وقت الفجر أو عند غروب الشمس، للاستمتاع بأضوائه المتلألئة التي تمنحه جمالاً خاصاً، يزيد من جمال وقوعه على شاطئ البحر.

شرم أبحر

يقع على بعد 30 كيلو متر من جدة، ويعتبر من أهم الشواطئ بها، يتوافد عليه السياح بكثرة في فصل الصيف بصفته وجهة سياحية صيفية بامتياز، يتمكن زواره من قضاء أوقات ممتعة خلال تواجدهم به، حيث تتوافر أنشطة ترفيهية منوعة كالغطس وحمامات الشمس، ولا شك أنك ستشعر بالكثير من الراحة عند مشاهدة غروب الشمس هناك.

جزيرة الشراع

تعتبر من أجمل الأماكن السياحية التي يمكنك الذهاب إليها برفقة عائلتك في مدينة جدة، تتميز بمظلاتها المصممة على شكل أشرعة، سيجد أطفالك متعة كبيرة بها بفضل المسبح الموجود بها، كما يوجد بها منطقة خاصة بالألعاب الرملية ومنطقة مخصصة للفيديو جيم.

وهناك أيضاً منطقتان خاصتان بالألعاب البلونية، تلك الألعاب التي تجذب الأطفال بألوانها الرائعة وأحجامها التي تناسب أعمارهم، ويمكنك التنزه حولها أنت وأسرتك بالمراكب الشراعية والاستمتاع بالغروب.

باب مكة

يعتبر من أهم الأماكن السياحية في جدة، تم بناؤه لسور جدة عام 1509، وذلك على أيدي المماليك، لحماية المدينة من الغارات الخارجية، خضع لعمليات الترميم أكثر من مرة، يضم برجين ارتفاعهما متوسط، تم تصميمهما بمجموعة من الزخارف والنقوش، مما يجعله يعطي مظهراً جمالياً للمنطقة.

يجذب الكثير من المواطنين والسياح إليه بفضل الأسواق والمولات والمتاجر التي تنتشر حوله، وهناك أيضاً الكثير من المعالم التاريخية به، ومنها بين نصيف والمسجد الشافعي.

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