بالفيديو.. أبل تتخلى عن مبدأ الخصوصية

المواطن - متابعة

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، عن مفاجأة بشأن هاتف آيفون 11 برو التابع لشركة أبل الأمريكية، أعلنت عنها مجلة فوربس الأمريكية.

واستطاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، فك شفرة تأمين آيفون 11 برو، بدون الحاجة لمساعدة من قبل شركة أبل، عن طريق استخدام أداة تسمى GrayKey.

تمكنت هذه الأداة من الحصول على البيانات من هاتف iPhone 11 Pro Max الذي يملكه شقيق علي كوش الذي هاجم القاعدة البحرية الأمريكية في بينساكولا، وساعده في الهرب.

كان النائب العام الأمريكي ويليام بار، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، قد حاولا مع شركة أبل، حتى تلغي تأمين أجهزة آيفون، الخاصة بمهاجم القاعدة البحرية الأمريكية في بينساكولا.

وقالت مجلة فوربس: إن السلطات الأمريكية استخدمت الأدوات التي تمكنها من الوصول إلى أحدث أجهزة شركة أبل، والذي يوصف بأنه الأكثر أمانًا بين هواتفها.

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