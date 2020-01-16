بالفيديو.. أصالة تبدع وتطرب الجمهور بحفلها في القصيم

المواطن - القصيم

أحيت المطربة السورية أصالة نصري، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا في منطقة القصيم، ضمن فعاليات ليالي القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

والحفل الغنائي الذي أحيته النجمة أصالة، مساء الخميس، في القصيم، يأتي ضمن جولتها الخليجية التي بدأت في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وتتبعها بالتوجه إلى الكويت.

ومن الأغاني التي قدمتها أصالة خلال الحفل، أغنيتها الجديدة “شامخ”، والتي تغنيها لأول مرة على المسرح أمام جمهور القصيم، وقد قدمتها قبل أن تغنيها، بقولها: “أغنية أنا بحبها كتير.. كتير بحب هاي الأغنية.. وغنيتها وكأني أنا اللي كتبتها.. وغنيتها وكأني أنا اللي لحنتها.. وحتى كأني أنا اللي وزعتها.. أغنية بتعبر عنى وبتحكيني وكنت فيها صادقة وإنتو حبيتوها”.

وفى ختام الحفل بالقصيم، وجهت أصالة رسالة حب للجمهور، حيث قالت: “أنا سعيدة جدًا إن أنا اليوم معكم وبينكم.. بكل صراحة هاي أصدق لحظات فرح أنا بعيشها حقيقية من أولها لآخرها ومحتاجاها واليوم أسعدتوني وأد ما أهدتكم سعادة واهتمام إنتو أهديتوني أكتر شكرًا جزيلًا على محبتكم”.

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