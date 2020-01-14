بالفيديو.. الرميثي يجسد مشهد تشييع صديقه الغرير قبل وفاته بسنوات

المواطن - ميادة السيد

“الصداقة”، تعد من أفضل النعم التي قد يرزق بها الله سبحانه وتعالى عباده، فما أجمل أن يكون لديك صديق أمين يساندك طوال حياتك، ويدعو لك في مماتك، تلك العلاقة التي ضرب الفنان البحريني خليل الرميثي والفنان على الغرير، خير مثال لها.

من أصعب المواقف هي فراق الصديق و الأخ الحقيقي

الله يصبرك على فراقه يا #خليل_الرميثي #علي_الغرير_في_ذمة_الله pic.twitter.com/yfNgeUmpsG — Ahmed Ali Ali (@7_buyosif) January 13, 2020

وكان الفنان المبدع على الغرير قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، ونعاه الكثيرون من الأقارب والأصدقاء والمعجبين بألم وحزن، ولكن كان من بين هؤلاء جميعا صديقه المقرب، خليل الرميثي، والذي لن يستطيع أحد تخيل الحزن الذي شعر به بعد وفاته.

كان الرميثي من أوائل الفنانين الذين علموا بوفاة الغرير، فما كان منه سوى أن أسرع إلى شقة صديقه الراحل، والتي افترش أرضها وهو في حالة يرثى لها، كما لو كان يعيد تجسيد المشهد الذي سبق وقدماه سويا في مسلسل “طفاش”، والذي رحل فيه طفاش بينما جلس جسوم يبكي جواره.

كما انهار الرميثي، في جنازة رفيق عمره، حيث انتشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر به وهو يبكي بحرقة أمام قبره، بعد الانتهاء من مراسم الجنازة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وأخذوا يدعون للفنان الراحل بالرحمة، ويدعون للرميثي بالصبر والسلوان.

ونعى الرميثي صديق عمره عبر تويتر، حيث غرد قائلا: “حبيبي ومعلمي وأخوي وكل شيء في الدنيا، علي الغرير في ذمة الله، ادعوا له”.

وأضاف في تغريدة أخرى “علي يعتبر أكثر من حبيبي ومعلمي وأخي، تعلمت منه الكثير وهو سبب نجاحي في طفاش، وأعتبره جزءا كبيرا مني ومن مشواري في الفن واليوم أنا منهار لرحيله”.

وليس الموت هو ما لفت انتباه الجمهور إلى هذه العلاقة القوية، حيث إنهم يعلمون بها، فكثيرا ما كان خليل ينشر الصور التي يرافقه فيها صديقه الراحل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ليبدأ الجمهور في البحث عن تلك الصور والتعليق عليها بطلب الرحمة والغفران للصديق الراحل.

ولد الغرير في 30 سبتمبر عام 1968 ، وكان أول أعماله الفنية عام 1990، من خلال دوره في مسلسل رحلة العجائب، وأليس في بلاد العجائب.

واشتهر الغرير بأدواره الكوميدية التي جسدها في البحرين ومنطقة الخليج العربي، وقدم أكثر من 51 مسلسلاً تلفزيونياً، و5 أفلام سينمائية، و13 عرضاً مسرحياً خلال مسيرته الفنية.

الله يصبر رفيق دربك خليل الرميثي (( جسوم )) على فراقك يالطفشي #علي_الغرير#الفنان_علي_الغرير_في_ذمة_الله pic.twitter.com/33enjFqia1 — محمد الظهوري 🇦🇪 (@Aldhuhoori80) January 12, 2020

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