بالفيديو: الضرب والحرق عقوبة رجل اغتصب طفلة وقتلها

المواطن - ميادة السيد - ترجمة

أحرقت مجموعة من الغوغاء رجلاً يدعى ألفريدو روبليرو، بعدما أقدم على اغتصاب وقتل طفلة مكسيكية، تبلغ من العمر 6 سنوات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السكان المحليين في قرية صغيرة في ولاية تشياباس الجنوبية، ضربوا المعتدي على الطفلة ضرباً مبرحاً، قبل أن يقوموا بإغراق جسده بالوقود، وإشعال النار به.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل اتهم باغتصاب وقتل طفلة تدعى جريد، كانت أسرتها أبلغت عن اختفائها يوم الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعثروا على جثتها على جانب الطريق في اليوم التالي.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر به السكان المحليون وهم يقيدون يدي وقدمي الرجل ويحتشدون حوله، قبل أن يضربوه ويسكبوا البنزين على جسده، ثم يشعلوا النار به، ليظهر بعد ذلك وهو يتلوى أرضاً من شدة النيران المشتعلة به، ويصرخ طلباً النجدة، بينما ظل الحاضرون يشاهدونه في صمت.

وأصدرت السلطات في تشياباس بياناً، أكدت خلاله أنه لا يُسمح للمواطنين بتطبيق القانون بأيديهم، وتعهدت بفتح تحقيق في وفاة المشتبه فيه.

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