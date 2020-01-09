بالفيديو.. العرفج: التوظيف هاجس المملكة.. وماني بعنز عشان أحب تركيا

المواطن - الرياض

تطرق عامل المعرفة أحمد العرفج، خلال استضافته ببرنامج يا هلا على روتانا خليجية، للعديد من القضايا المحلية والعالمية والأحداث المهمة التي تهم المواطن.

وأكد العرفج أنه رغم الأحداث السلبية، إلا أن حزمة الأفراح تظل دائمًا في الصدارة، ومنها أن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر أصبح مقرها في الرياض، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة هذه الدول في المملكة وقيادتها ودورها المحوري في المنطق.

كذلك إعادة تطوير 30 مسجدًا بتوجيه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان من الأخبار السارة جدًّا، ورأيت صور هذه المساجد والتي أصبحت آية في الجمال والروعة، مضيفًا: “كذلك من الأخبار المفرحة إلقاء القبض على أخطر إرهابي في القطيف وكف شره عن الناس، كذلك استعادة التحالف لـ6 سعوديين من اليمن وإعادتهم سالمين للرياض، وأيضًا تماسك سوق الأسهم في المملكة رغم الأحداث الخارجية، كلها من الأحداث السارة التي تدعو للتفاؤل”.

وتطرق العرفج لخبر وفاة الإعلامي ورجل التطوع نجيب الزامل حيث قال: إنه خبر محزن، لكن مشهد وفاته فيه الكثير من أوجه الفرح.

وتحدث العرفج عن “التوظيف” مؤكدًا أنه أصبح هاجس دولة وهاجس وطن، كما ناقش العرفج التحديات التي تواجه وزارة العمل في حل هذه المشكلات، مضيفًا: “لا يمكن أن نضع مشكلة (البطالة) في سلة واحدة؛ لأن ثقافة العمل تختلف من منطقة لأخرى، والحلول يجب أن تختلف من منطقة لأخرى”.

وأكد أحمد العرفج على أهمية الماء وقال: إن “الماء لا يغيب عن ذهني؛ لأن لي قريب مات من العطش في الصحراء!”.

وتابع: “واقع شركة المياه اختلف، وهي تسير الآن في الاتجاه الصحيح، وتسوياتها في الأعوام الأخيرة وصلت إلى 900 مليون”.

وأضاف أن نظام “قطرة” و”رشّد” آتوا ثمارهما، لكن المواطن لا زال لا يعرف قيمة المياه إلا إذا مسيت جيبه! والمواطن يجب أن يخرج من “الخزان” إلى فكر “ترشيد الاستهلاك”.

ورد العرفج على تشبيهه من قبل البعض بالفنان المصري الراحل إبراهيم سعفان، وقال: إنه فنان جميل- رحمه الله- وكان تلقائيًّا وكوميديًّا وبشوشًا وأسعد الناس وجمهوره.

كما تحدث العرفج خلال الحلقة عن السياحة وقال: إن فتح الباب للسياحة الأجنبية وضعنا على أول الطريق في تأسيس القوة السعودية الناعمة.

وأجاب العرفج خلال الحلقة على سؤال هل تحب تركيا فقال: “ماني بعنز عشان أحب تركيا”.

وقال العرفج خلال الحلقة: إن بنات السعودية من أجمل بنات العالم، و80% من السعودية جميلات.

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