بالفيديو.. الفنان عبدالكريم عبدالقادر يطمئن مُحبيه على صحته

المواطن - متابعة

خضع الفنان عبدالكريم عبدالقادر للعديد من الفحوصات الطبية في الأيام الماضية؛ إثر تعرضه لأزمة صحية ناتجة عن انسداد في شرايين القلب، مما استدعى سفره إلى لندن حيث أجرى عملية جراحية في لندن صباح أمس، وقد استمرت العملية لأكثر من 4 ساعات تكللت بالنجاح.

وخرج عبد الكريم عبد القادر على متابعيه بمقطع فيديو بعد إجرائه العملية ليطمئنهم عليه ويشكرهم على مشاعرهم الطيبة.

فيديو | الفنان عبدالكريم عبدالقادر يطمئن محبيه على صحته#الإخبارية pic.twitter.com/Fxu2oGqeqm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2020

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قد كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالكريم عبدالقادر؛ بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، وقالت السعيد عبر حسابها على ”تويتر“، ”‏أبشركم الفنان الكبير ‎عبدالكريم عبدالقادر بأحسن حال.. أجرى قسطرة في القلب في ‎لندن والحمد لله أهو الآن في أحسن حال وكل الشكر لصاحب السمو حفظه الله ولمعالي وزير الصحة النشيط“.

وكان عبدالكريم عبدالقادر قد خضع لعملية قسطرة وأجرى مجموعة فحوصات طبية قبل السفر إلى لندن في مستشفى مبارك إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقد تماثل حينها للشفاء وخرج من المستشفى.

يشار أن عبدالكريم عبدالقادر كان طرح مؤخرًا ميني ألبوم بعنوان “بالحيل أحبك” وتضمن 6 أغنيات هي: بالحيل أحبك، احترق لك ليه، وين الوعد، مال للدموع أصحاب، منين ألاقي الصبر، أنا لولاك.

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