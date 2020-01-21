بالفيديو.. الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف جمهوره ومحبيه

المواطن - متابعة

قال الفنان يوسف فوزي إنه في عزلة ولا يتواصل معه أحد، منذ اعتزاله من 4 سنوات تقريباً، بسبب إصابته بمرض “الرعاش”، ليبتعد عن الساحة تاركًا المجال.

وأكد يوسف فوزي على أن نقيب الممثلين أشرف زكي لا يتواصل معه، ولا يقوم بالاتصال به، كما أن النقابة لم تعطه شيئًا، منذ اعتزاله.

وأوضح النجم يوسف فوزي أنه لا يحتاج إلى أي دعم مادي، فهو ليس بحاجة إلى المساعدة على حد وصفه، قائلًا :”مطلبتش حاجة من النقابة أبدًا”.

وطمأن يوسف فوزي جمهوره بشأن حالته الصحية، في مقطع فيديو نشره اليوم السابع، خاصة أنه بعيدًا عن الأضواء منذ 4 أعوام تقريبًا، منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش، قائلًا: “الوضع الصحي على ما يُرام”.

يذكر أن النجم يوسف فوزي من مواليد فبراير 1945، وهو ابن لأب مصري، وأم إنجليزية مصرية.

وتخرج يوسف فوزي في كلية التجارة جامعة القاهرة، وسافر واستكمل تعليمه الجامعي في الخارج، وبعد 5 سنوات عاد إلى مصر وعمل في قسم الصوت باستوديو مصر.

تألق يوسف فوزي في أدوار كبيرة أمام عمالقة السينما المصرية أبرزهم أحمد زكي، حيث شاركه فيلم “النمر الأسود”، حين قام بدور الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين العرب والذي كان يحاول الوقوف في طريق “زكي”.

وشارك في فيلم “الهروب”، مع النجم أحمد زكي أيضًا، الذي رشحه لأداء الدور، وتوالت مشاركاته في الكثير من الأفلام مثل: “حتى لا يطير الدخان”، “شاهد إثبات”، “شبكة الموت”، “الجاسوسة حكمت فهمي”، و”ظرف طارق”، و”بلبل حيران” و”غش الزوجية”، و”ظاظا” وغيرها.

وشهدت فترة التسعينيات رواجًا في أعمال ومشاركات النجم يوسف فوزي في الدراما التليفزيونية، وقدم مسلسلات عدة منها: “هوانم جاردن سيتي”، “القرموطي في مهمة رسمية”، و”أوبرا عايدة”، و”فارس بلا جواد”، و”لحظات حرجة”، و”الملك فاروق”.

وأصيب الفنان يوسف فوزي بمرض “الشلل الرعاش”، واعتزل على إثر الإصابة عام 2016، حيث كانت أخر مشاركة له في مسلسل “ولي العهد” مع المخرج محمد النقلي.

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