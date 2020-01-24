حررته القوات السعودية وعاد سالمًا لعائلته

بالفيديو.. المواطن الذروي بين عائلته بعد 5 سنوات بسجون الحوثي

2020/01/24
الساعة 7:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن الذروي بين عائلته بعد 5 سنوات بسجون الحوثي
المواطن - الرياض

فرحة عارمة عاشتها أسرة المواطن ناصر الذروي بعد عودته سالمًا غانمًا لأسرته وعائلته، بعد أن تمكنت القوات السعودية من تحريره من أيدي الميليشيات الحوثية، حيث كان مختطفًا لديها لمدة خمس سنوات.

وما أن وطأت أقدام الذروي أرض المملكة حتى خر ساجدًا في أرض مطار جدة حمدًا لله، على عودته سالمًا لأهله وأبنائه ووالدته وزوجته.

وقالت والدته: “فرحانة من كل قلبي، الحمد لله والشكر لله، الفرح يملأ قلبي بعودة ولدي ناصر”.

وقالت زوجته: “والله ولا في أي لحظة فقدت الأمل أو يئست، دائمًا الأمل مالي قلبي برجعته، في أي لحظة أتخيل دخوله مع الباب، الله يعز دولتنا أسعدتنا أمس كانت فرحة وطن واليوم فرحتنا”.

وقالت ابنته الكبرى: “كنت أتألم لكن عندي أمل أن أبي راح يرجع يوم من الأيام، والحمد لله على عودته سالمًا غانمًا”.

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