بالفيديو.. تبوك تجمع بين سفينة الصحراء والزائر الأبيض

المواطن - أحمد العطوي - تصوير : محمد الزهراني

في مشهد جمالي لا يتكرر كثيرًا وثقت “المواطن“، جمال وروعة الأجواء في جبال نيوم، حيث تتساقط الثلوج مع تدني درجات الحرارة.

ووثق المقطع تساقط الثلوج على سفينة الصحراء وأرجاء المنطقة، في صورة جمالية ومشاهد روعة في الجمال جذبت الزائرين والمتنزهين والسياح.

وشملت الثلوج البيضاء مركز علقان ومركز الظهر ومرتفعات اللوز، إلا أن أحاديث الأمطار وتناول القهوة ومواقد الجمر داخل بيت الشعر والتي تمثل حضارة المملكة وتراثها خففت من برودة الطقس.

وتفاعل السياح والزائرون مع أجواء منطقة تبوك وخاصة منطقة نيوم التي أضحت قبلة الزائرين والسياح من المملكة ومختلف دول العالم.

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