بالفيديو.. تساقط المصابين بـ كورونا الجديد في شوارع الصين

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو متداول سقوط أشخاص في شوارع مدينة ووهان الصينية، موطن فيروس كورونا الجديد؛ حيث تساقط المصابون فاقدين الوعي.

وظهر خلال المقطع مسارعة المسعفين في محاولة لعزلهم عن باقي المواطنين وسط الطريق.

وأدى الفيروس الجديد، وهو مرض شبيه بالسارس يهاجم الجهاز التنفسي، إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 800 شخص في جميع أنحاء العالم.

وعلقت منظمة الصحة العالمية بقولها: إنه من السابق لأوانه، إلى حد ما، إعلان فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ عالمية.

يذكر أن هذا الفيروس يمكنه الانتشار من ملامسة الإنسان للحيوانات، أما في حالة انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان، غالبًا ما يحدث ذلك عندما يلامس شخص ما إفرازات الشخص المصاب.

ومن أعراض الإصابة بهذا الفيروس:

– السعال.

– ارتفاع في درجة الحرارة.

– التهاب الحلق والصداع.

– الحمى والتي قد تتطور لالتهاب رئوي.

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