بالفيديو.. تضرر 100 سيارة في تجمع لمياه الأمطار بالدمام
تجمع المياه لأكثر من أسبوعين

بالفيديو.. تضرر 100 سيارة في تجمع لمياه الأمطار بالدمام

2020/01/03
الساعة 11:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الدمام

شهدت الدمام هطول أمطار غزيرة خلال آخر أيام شهر ديسمبر من العام المنصرم 2019.

واعتذرت أمانة الدمام عما سببه تجمع مياه الأمطار من مضايقات في بعض الشوارع والأحياء، كما دعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر خدمة 940.

المواطن” تجولت بتاريخ 30 ديسمبر في شارع الخليفة عمر بن الخطاب المعروف أيضًا بالضغط العالي باتجاه حي بابية.

 

ووثقت “المواطن” من خلال مقطع فيديو تجمعًا كبيرًا جدًا للمياه يعيق الحركة المرورية وسط الدهشة والاستغراب من قائدي المركبات، وتم الاستفسار عن سبب تجمع المياه مع استبعاد أن تكون من مخلفات مياه الأمطار التي هطلت قبل نصف شهر لكن الصدمة جاءت مدوية وعبر أكثر من شخص، وهي أن هذه المياه من أثر أمطار 15 ديسمبر.

وكانت الخسائر بحسب شهود عيان من أصحاب المحلات المجاورة حوالي 100 سيارة علقت وتعطلت وسط مياه الأمطار.

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • تحدي الخطوات يشعل رياضة المشي بالدمام
    •
  • أكثر من 34 ألف زائر يحضرون أيام سوق الحب في الدمام
    •
  • فيديو.. المياه تغمر شوارع #الدمام الآن وتفضح مشروعات الصرف
    •
  • فيديو.. طالبات يحولن حافلة متهالكة إلى تحفة تعليمية للأطفال
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :