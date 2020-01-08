بالفيديو.. رجل أمن ينقذ طفلًا سقط في حفرة بأحد طرق بريدة

المواطن - محمد الغبيشي

وبادر رجل الأمن فور مشاهدته الطفل وهو يسقط في الحفرة الممتلئة بالمياه بالنزول من السيارة الرسمية التي كان يستقلها وإنقاذ الطفل.

وثق مقطع فيديو متداول عملًا بطوليًّا لأحد أفراد الأمن؛ بإنقاذ طفل سقط في حفرة عمقها متران مليئة بالمياه في مدينة بريدة.

وتفاعل العشرات من المغردين عبر هاشتاق “رجل أمن ينقذ طفل غريق”، مثمنين ما قام به رجل الأمن.

فيما طالب المغردون بضرورة محاسبة الشركة لتركها الحفرة دون حواجز أو لوحات تحذيرية للعابرين، وذلك لدرء الخطر.

فيما طالب آخرون بضرورة تكريم رجل الأمن؛ نظير ما قام به من عمل يستحق الشكر عليه، مؤكدين أن ما قام به رجل الأمن عمل مشرف من رجل أمن يخدم دينه ومجتمعه.