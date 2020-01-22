بالفيديو.. ضبط مواطنين بحوزتهما 18 ألف قرص إمفيتامين وأسلحة

المواطن - الرياض

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين لتورطهما في ترويج كميات كبيرة من المخدرات وحيازة أسلحة ومبالغ مالية، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات شبكات تهريب وترويج المخدرات بالمملكة.

#مكافحة_المخدرات بمنطقة الرياض تتمكن من القبض على خلية مكونة من (٩) أشخاص لتورطهم بترويج المخدرات ضبط بحوزتهم (٨٤,٣٢٥) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و (١٧,٨٠٠) قرص إمفيتامين. pic.twitter.com/Ls8AFTK5Rq — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 22, 2020

وأوضح الناطق الرسمي باسم مكافحة المخدرات، محمد النجيدي، أن المواطنين كان بحوزتهما 84.325 جرام من مادة الحشيش و17 ألفًا و800 قرص إمفيتامين، إلى جانب سـلاح رشاش “كلاشنكوف” ومسدس نوع جلوك ومبلغ مالي قدره 75 ألفًا و800 ريال.

وأضاف النجيدي أنه جرى إيقاف المواطنين المتورطين في حيازة الضبطية؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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